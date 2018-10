Giochi 2026: Zaia, porta aperta a Torino

(ANSA) - VENEZIA, 2 OTT - Per la candidatura alle Olimpiadi 2026 di Milano e Cortina il 'dado è tratto', ma c'è chi auspica ancora, come il presidente del Veneto Luca Zaia, il ripensamento di Torino. "Ringrazio il Governo, il Consiglio dei ministri - rileva Zaia - e in particolare il sottosegretario Giorgetti per averci messo anima e corpo dipanando questo bandolo della matassa. Che era un poco ingarbugliato". Zaia è soddisfatto anche dal fatto che "il Governo ha dato il proprio sostegno politico a questa candidatura. Sono stato sempre un inguaribile ottimista e un tifoso del tridente per cui finchè c'è tempo, per quanto mi riguarda, la finestra e la porta per Torino sono sempre aperte". "Dobbiamo guardare - osserva - agli interessi di una competizione internazionale dove comunque noi andremo a confrontarci con altre altre candidate". I tempi permettono anche si essere pronti per l'evento: "Cortina eredita anche strutture dai Mondiali di sci del 2021. C'è la tranquillità totale di avere strutture all'avanguardia e a posto".