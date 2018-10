Giochi 2026: Sala, andiamo avanti

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato che il governo non metterà un euro per finanziare le Olimpiadi invernali del 2026 "ma noi andiamo avanti perché queste sono tutte parole che derivano da un posizionamento politico - ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione di un festival jazz - per cui noi facciamo la nostra parte e qualcosa di buono verrà". "Stiamo parlando del 2026 - ha aggiunto -, chissà se in politica ci sarò ancora io o Di Miao. Credo che adesso sia veramente giunto il momento di pensare a fare un buon dossier". Il sindaco ha ribadito di non esser "assolutamente preoccupato del finanziamento. Stiamo parlando di fondi non enormi e di 8 anni di lavori per reperirli. In otto anni cambieranno molte cose e soprattutto i due presidenti delle regioni, Zaia e Fontana, sono determinati comunque a garantire loro nella prima fase".