Giochi 2026, Appendino 'non è finita'

"Per quanto mi riguarda non è finita. Se esiste Milano-Cortina, cosa che non c'è perché non esiste un dossier, esiste anche Torino. E io credo che per correttezza e trasparenza nei confronti dei cittadini bisognerebbe mettere a confronto e ai voti le due candidature". La sindaca di Torino torna così sulla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 nel corso della trasmissione Radio anch'io, su Rai Radio 1.

Ieri l'ufficializzazione della decisione del Coni che l'Italia si candiderà per le Olimpiadi 2026 con la coppia Milano-Cortino aveva scatenato l'ira della Appendino.