Chiude Hag, caffè per addio made Italy

(ANSA) - TORINO, 2 OTT - Un caffè offerto a chi passa, l'ultimo, per dire "addio al made in Italy" come denuncia lo striscione appoggiato a Palazzo Lascaris. Questa la mobilitazione promossa stamattina davanti al Consiglio regionale del Piemonte dai lavoratori dello stabilimento di Andezeno dove si producono due noti marchi di caffè, Hag e Splendid. Un presidio organizzato dopo che l'azienda ha annunciato di voler chiudere lo stabilimento e avviare la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 57 dipendenti.

"Ci hanno annunciato la decisione da un giorno all'altro", denunciano i lavoratori che saranno ricevuti dai rappresentanti del Consiglio. Nel pomeriggio è previsto un incontro fra azienda e sindacati.