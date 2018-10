Chiamparino, senza Governo niente Giochi

(ANSA) - TORINO, 2 OTT - "Non mi risulta sia possibile la candidatura di un Paese senza una lettera di garanzia del Governo. Senza questa la candidatura italiana la vedo molto difficile da sostenere". Così, parlando al consiglio regionale del Piemonte, il governatore Sergio Chiamparino sulla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026.

"Non vorrei che, depositate le polveri e spenti i riflettori, dato che c'è tempo fino a gennaio per fare la lettera di garanzia, magari a Natale, quando prevalgono gli addobbi, il Governo faccia arrivare la lettera di sostegno", aggiunge Chiamparino.