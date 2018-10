Auto non si ferma e investe carabinieri

(ANSA) - ALESSANDRIA, 2 OTT - E' caccia all'uomo in provincia di Alessandria. Ricercati due uomini che, all'alt dei carabinieri, si sono dati alla fuga investendo il comandante della stazione di San Salvatore Monferrato. Il militare, maresciallo Vittorio Gasparini, trasferito all'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria in codice giallo, ha riportato alcune contusioni.

I due ricercati viaggiavano a bordo di una Bmw, fermata dai carabinieri lungo la Provinciale 31 del Monferrato. Quando il maresciallo Gasparini ha intimato ai due di scendere, sono ripartiti a tutta velocità travolgendo con l'auto il militare.

Ricercati anche con l'ausilio di un elicottero, è possibile che i due fossero impegnati in sopralluoghi nella zona finalizzati a mettere a segno alcuni furti.