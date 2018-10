Volo Blue Panorama da Torino a Roma

(ANSA) - TORINO, 1 OTT - Con il primo volo decollato da Torino a Roma è partito ufficialmente il nuovo collegamento della compagnia aerea Blue Panorama, che serve la tratta con 24 voli settimanali. In occasione dell'inaugurazione, i passeggeri in attesa del decollo hanno festeggiato con una torta celebrativa alla presenza di Giancarlo Zeni, amministratore delegato di Blue Panorama Airlines.

Il nuovo collegamento viene proposto con tariffa a partire da 54,39 euro sola andata: la speciale promozione è acquistabile fino al 31 ottobre per volare fino al 30 novembre, su voli selezionati. Due le partenze giornaliere da Torino e da Roma dal lunedì al venerdì, con orari comodi anche per l'utenza business poiché consentono l'andata e ritorno in giornata, mentre nel weekend il volo è operato giornalmente.

L'avvio del nuovo collegamento con Roma inaugura anche la nuova base operativa del vettore a Torino, composta da un aereo Boeing 737-800 Next Generation da 189 posti, oltre a personale di volo, equipaggi e staff tecnico.