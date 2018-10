Tuc Technology, piattaforma auto hi tech

(ANSA) - TORINO, 1 OTT - Una piattaforma iper flessibile - la Tuc.technology - che permette di creare vetture hi tech con abitacoli personalizzati. L'ha messa a punto Sergio Pininfarina, figlio di Andrea e nipote del grande costruttore e designer di cui porta il nome. Il giovane, trentenne, ha fondato con Ludovico Campana una start up, cresciuta in I3P, incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino.

Il cuore di Tuc - che ha tra i sostenitori Luca Cordero di Montezemolo - è un supercomputer connesso al cloud che favorisce la gestione e lo scambio dei dati tra il veicolo, l'utente e l'esterno, garantendo l'accesso ai dispositivi personali. I dati viaggiano su fibra ottica. Sono stati già sviluppati due sedili connessi con Adient e Sabelt, un display con Samsung e un mini-bar con Lavazza. "Offriamo il brevetto a costruttori che potranno sviluppare nuove applicazioni. Da aprile del 2019 saremo pronti per la produzione", spiega Pininfarina.

La Fia ha incluso Tuc tra i finalisti dell'ultimo Global startup contest.