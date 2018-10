Teatro Regio, Il Trovatore apre stagione

(ANSA) - TORINO, 1 OTT - Il Teatro Regio inaugura mercoledì 10 ottobre la nuova Stagione d'Opera 2018-2019 con Il trovatore di Giuseppe Verdi. Pinchas Steinberg, sul podio dell'Orchestra e Coro del Teatro Regio, affronta la più romantica tra le partiture verdiane in uno spettacolo firmato dal regista Paul Curran. Protagonisti Rachel Willis-S›rensen (Leonora), Diego Torre (Manrico), Anna Maria Chiuri (Azucena), Massimo Cavalletti (Il Conte di Luna).

Intesa Sanpaolo, socio fondatore del Teatro, conferma l'impegno con il Regio assicurando la partnership alla produzione inaugurale. "Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata a sostegno della musica classica soprattutto lirica con attenzione ai giovani. Questo sostegno conferma la presenza della Banca al fianco di una istituzione culturale di grande rilievo, punto di riferimento per Torino e in Italia", commenta Fabrizio Paschina, direttore Comunicazione e Immagine.

Confermato l'accordo tra il Teatro Regio e Rai-Radio3 per la trasmissione in diretta delle opere.