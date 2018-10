Saracco, siamo un'Università-piattaforma

(ANSA) - TORINO, 1 OTT - "Il Politecnico sta cambiando: da Università-fabbrica che produceva ingegneri e architetti per quel sistema produttivo, a Università-piattaforma, più aperta ai soggetti che vivono la vita reale, a professionisti, manager, aziende". Così il rettore Guido Saracco si è rivolto agli studenti del primo anno nell'Aula Magna del Politecnico in occasione dell'avvio delle lezioni del nuovo anno accademico.

"Voi siete il nostro bene più prezioso - ha detto Saracco - il nostro tramite per avere un impatto sulla società, perché voi potrete cambiarla, attraverso quello che apprenderete in questi anni. Viviamo in una società molto diversa da quella di pochi anni fa. Noi cerchiamo con la ricerca di tenere il passo rispetto a questi cambiamenti, ma il mondo cambia ancora più rapidamente di quanto riusciamo a dare risposte. Voi potrete incidere sul futuro, ma dobbiamo mettervi in condizione di maturare capacità relazionali, senso critico. Una bella sfida per la quale stiamo cercando di attrezzarci".