Regge Stupinigi e Caserta unite da pizza

(ANSA) - TORINO, 1 OTT - Due regge patrimonio dell'Unesco, due territori ai due capi della penisola uniti da un altro patrimonio, la pizza. 'La pizza delle due Regge' è l'evento che dal 12 al 14 ottobre unirà la Palazzina di Caccia di Stupinigi e la Reggia di Caserta in un evento dedicato al cibo simbolo italiano come strumento di promozione turistica attraverso le eccellenze del territorio.

All'evento, nella residenza sabauda piemontese, arriveranno da Caserta i pizzaioli guidati da Franco Pepe, eletto numero uno al mondo, mentre i pizzaioli piemontesi saranno guidati da Luigi Acciaio. Tre giorni di confronto come opportunità di promozione dell'identità italiana e tutela dei prodotti delle tradizioni agricole dei territori coinvolti.

In programma degustazioni, laboratori, show cooking, master class e la pizza dedicata alla Fiat 500 per la '475 Stupinigi experience by Ruzza Torino'.