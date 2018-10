Progetto anti-portoghesi vince Inventor

(ANSA) - TORINO, 1 OTT - Vita dura per i 'portoghesi': con una tecnologia progettata per individuare chi viaggia sui mezzi pubblici senza biglietto, il team Ipm ha vinto l'edizione di quest'anno di Inventor, programma sviluppato dalla School of Entrepreneurship and Innovation, che aiuta gli studenti universitari appassionati di tecnologia a realizzare la loro idea di impresa. Il prototipo - progettato anche per analizzare in forma aggregata gli spostamenti degli utenti e rendere più efficiente la rete dei mezzi pubblici locali - è stato scelto come il più promettente tra i 6 progetti presentati presso il Toolbox di Torino. Le altre idee sono: droni per verniciare navi e palazzi senza usare ponteggi e eliminano rischi per la sicurezza; una soluzione che aiuta gli infortunati a svolgere correttamente gli esercizi di fisioterapia a casa, un sistema che adatta cellulari, computer, server e li rende pronti a funzionare con l'internet di domani; un'applicazione che aiuta i rifugiati e i richiedenti asilo a integrarsi in società.