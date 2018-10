Moto, +6,7% immatricolazioni settembre

(ANSA) - TORINO, 1 OTT - Settembre soddisfacente per mercato di moto e scooter oltre i 50cc. A fronte di un totale di 17.515 immatricolazioni, pari al +6,7%, si registra un andamento in crescita delle moto, che con 6.371 unità arrivano a un +8,2%, mentre gli scooter, pur con volumi più importanti, pari a 11.144 pezzi, realizzano un +5,9% rispetto ai volumi del settembre 2017. In flessione invece i 50cc, che con 1.696 registrazioni segnano un -22,5%. I dati sono di Confindustria Ancma, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori.

"Il mercato con il mese di settembre consolida il trend di crescita dell'ultimo trimestre, e il dato progressivo conferma la striscia positiva in atto già da 4 anni - commenta Andrea Dell'Orto, presidente di Confindustria Ancma -. Dobbiamo ancora lavorare molto in questa direzione per tornare ai volumi di 10 anni fa. La congiuntura economica presenta ancora molte incertezze e l'aumento del debito pubblico annunciato con la prossima manovra non può non preoccupare".