Inaugura la cantina L''Astemia Pentita

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Inaugurata oggi a Barolo la cantina L''Astemia Pentita (vigorosamente con due apostrofi), la prima realtà vitivinicola pop delle Langhe, profondamente legata - nel design e nello spirito - all'imprenditrice piemontese Sandra Vezza. Il nome della cantina, infatti, racconta già in sé la nascita del progetto: Sandra Vezza, da sempre astemia, con la decisione di dedicarsi alla produzione vitivinicola, annuncia definitivamente il proprio pentimento.

Un amore quello per il territorio delle Langhe e per il vino che, fin da piccola, l'imprenditrice ha sviluppato tramite il nonno - lui, già all'età di quattro anni, prendendola per mano, la portava a passeggiare tra i filari, insegnandole come lavorare le viti - e a cui, oggi, è riuscita a dare seguito con un progetto dalla connotazione innovativa e dirompente.

"Sono sempre stata innamorata delle mie Langhe, dove sono cresciuta e dove vivo", racconta Sandra Vezza.