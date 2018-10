Giochi'26:A.Fontana,Faremo anche da soli

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - "Iniziamo a vincere e poi ne riparliamo". Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto dopo la Giunta a chi gli chiedeva se chiederà fondi al governo per le Olimpiadi 2026, dopo che il Coni ha confermato la candidatura di Milano-Cortina. "Il problema dei fondi non è il principale, credo lo potremo risolvere sicuramente. Ne parleremo dopo aver vinto, toccando ferro", ha scherzato Fontana. "La Regione Lombardia e il Veneto e l'imprenditoria del territorio sarebbero in grado comunque di far fronte a questa esigenza. Cominciamo a vincere, che mi sembra la cosa più importante", ha concluso il governatore.