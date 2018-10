De Agostini Scuola, Digitale di Classe

(ANSA) - TORINO, 1 OTT - De Agostini Scuola, nell'ambito dell'iniziativa 'Riconnessioni - educazione al futuro' in collaborazione con la Fondazione per la Scuola, dà il via al progetto 'Digitale di classe', che coinvolge 100 docenti della scuola secondaria di primo grado. L'iniziativa che prende il via domani a Torino, propone cinque percorsi di apprendimento integrato nelle materie inglese, matematica, scienze, musica, coding e robotica ed è incentrato sull'utilizzo di strumenti informatici e multimediali.

Il progetto prevede 150 ore di formazione in presenza, 34 ore di webinar, 2 anni di durata. Sono coinvolte 73 scuole secondarie di I grado di Torino coinvolte.

Nell'anno scolastico 2017-2018 sono stati organizzati oltre 250 seminari formativi nelle scuole, 40 grandi eventi e convegni sul territorio nazionale e importanti cicli di webinar con alcuni tra i massimi esperti di didattica. Le iniziative formative di De Agostini Scuola nell'anno scolastico 2017-2018 hanno visto la partecipazione di 33.000 insegnanti.