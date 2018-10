Chef sull'isola, debutta 'Gente di lago'

(ANSA) - TORINO, 1 OTT - Oltre 30 chef, stellati e non, il 7 e 8 ottobre cucinano piatti della tradizione e nuovi con pesci d'acqua dolce nei 12 ristoranti dell'Isola dei Pescatori, perla del Lago Maggiore. E' la prima edizione di 'Gente di lago e di fiume', organizzata dall'omonima associazione creata dallo chef due stelle Michelin Marco Sacco, patron del 'Piccolo lago' e da poche settimane chef di 'Piano 35', il ristorante al 35/o piano del grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino.

Tra i nomi illustri ai fornelli, oltre a Sacco, Chicco Cerea del ristorante Da Vittorio, Pino Cuittaia de La Madia, i fratelli Serva de La Trota, Enrico Bartolini del Mudec. Gli chef stellati sono la punti dell'iceberg di una rassegna di enogastronomia, musica, animazione, incontri, dibattiti, confronti, workshop e laboratori, "pensato - spiegano gli organizzatori - per creare una grande comunità, in cui riunire cuochi, pescatori, ittiologi, acquacoltori, enti e organizzazioni, accanto a ristoratori, produttori, aziende e professionisti".