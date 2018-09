Stracandiolo,in mille per ricerca cancro

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Di corsa per la ricerca sul campo.

Sono oltre un migliaio le persone che hanno preso parte a Candiolo alla 19esima Stracandiolo-Corri per la Ricerca.

L'intero ricavato della manifestazione, circa 7mila euro, è stato devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

"Vedere tanta gente per sostenere una istituzione importante e prestigiosa come Candiolo è una grande gioia - commenta il sindaco, Stefano Boccardo -. Significa che grazie alla generosità di tante persone, Candiolo continuerà a crescere per essere sempre più un punto di riferimento di ricerca e cura a livello internazionale". "Siamo ormai ben oltre i 150 mila euro complessivamente raccolti in 19 edizioni, ennesimo esempio di come i piemontesi credano nella nostra Fondazione e nel nostro Istituto", aggiunge il direttore della Fondazione, Gianmarco Sala.

Organizzata da Giannone Running e dal Gruppo Sportivo Podistico Torino '75, la Stracandiolo è stata vinta da Marco Mazzon; fra le donne prima classificata Elisa Picardi.