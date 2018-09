Si sblocca Zaza, Chievo-Torino 0-1

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Prima vittoria in trasferta del Torino, che batte 1-0 il Chievo grazie alla prima rete di Simone Zaza, che torna a segnare nel campionato italiano. Il gol partita all'89', al termine di un buon secondo tempo nel quale si è visto in campo soltanto la squadra di Walter Mazzarri. I tre punti raddrizzano la classifica granata, che tornano a respirare.

"Riparto da qui e da questa vittoria, che ci voleva", commenta Zaza ai microfoni di Sky al termine della partita. "Ho ascoltato tante cose sulla convivenza tra me e Belotti, ma penso che il campo parli e dopo poche partite non si possono tirare conclusioni - aggiunge l'ex Valencia -. Il mister sa quello che fa, quando ci sono giocatori di livello in una squadra è sempre una cosa buona. Io credo che all'inizio abbiamo avuto difficoltà qui, è sempre difficile giocare contro il Chievo. Il mister ha i suoi concetti, noi facciamo quello che ci dice e diamo il 100%", conclude dedicando il gol all'amico magazziniere. "E' stato tra i primi a volervi qui...".