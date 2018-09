Ryder Cup, al via il round finale

(ANSA) - ROMA, 30 SET - E' iniziato a Parigi l'ultimo round della 42/a edizione della Ryder Cup. A una giornata dal termine della rassegna l'Europa è avanti 10-6 sugli Stati Uniti, campioni in carica. Dopo la due giorni di doppi oggi tocca ai singoli. Al Le Golf National hanno aperto le sfide Justin Thomas (Usa) e Rory McIlroy, per un match tra ex n.1 al mondo. Grande attesa per Francesco Molinari che giocherà contro Phil Mickelson. L'azzurro, tra i beniamini del pubblico, inizierà la gara alle 13:41. All'Europa per tornare a trionfare servono 4 punti e mezzo. Mentre gli Stati Uniti, chiamati alla rimonta, ne devono conquistare 8.