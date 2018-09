Marotta, scelta dolorosa, voluta da club

(ANSA) - TORINO, 30 SET - "E' una situazione voluta dalla società, non c'è un motivo scatenante. Io mi adeguo a quelle che sono le loro idee e le loro direttive, per amore sia delle persone che della stessa Juve". Giuseppe Marotta torna così sull'addio alla Juventus ai microfoni di 90esimo minuto, su Rai 2. "Andare via? E' un termine forzato - aggiunge - sono un uomo d'azienda e sposo questa linea, certo di avere dato il 100%".

Una scelta comunque "dolorosa", perché "in questi anni ho vissuto tante emozioni e sono state tutte belle".