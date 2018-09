Karasev arbitrerà Juventus-Young Boys

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Il russo Sergei Karasev arbitrerà la partita fra la Juventus e gli svizzeri dello Young Boys, valida come seconda giornata del Girone H della Champions League e in programma a Torino martedì 2 ottobre, con inizio alle 18,55. La sfida fra la Roma e i cechi del Viktoria Plzen, invece, verrà diretta dal polacco Pawel Raczkowski. Il match è valido per la seconda giornata del Girone G della Champions League e si disputerà nello stadio Olimpico sempre martedì 2 settembre, ma con inizio alle 21.