Danni a passaggio livello

(ANSA) - IVREA (TORINO), 30 SET - Incidente al passaggio a livello di Arè di Caluso, questa mattina, lungo la linea ferroviaria Chivasso-Ivrea-Aosta. Un'auto in transito ha portato via la sbarra che si stava abbassando. Si tratta dello stesso passaggio a livello teatro del disastro ferroviario di fine maggio, quando un treno deragliò dopo aver centrato un trasporto eccezionale fermo sui binari causando la morte di due persone.

L'incidente poco prima delle nove. L'autista non si è fermato dopo aver divelto la barriera, ma è stato identificato dai carabinieri: si tratta di un uomo di 53 anni residente a Candia Canavese.

L'incidente ha provocato ritardi sulla linea tra i 20 e i 40 minuti. I sistemi di sicurezza del passaggio a livello si sono immediatamente attivati e i treni in transito sono stati precauzionalmente bloccati.