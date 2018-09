Cappella Sindone, 14mila i visitatori

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Sono stati 14.000 i visitatori della Cappella della Sindone nel fine settimana, il primo a 21 anni dalla riapertura dopo l'incendio che la danneggiò in modo grave. "Siamo felici di questa risposta del pubblico - commenta Enrica Pagella, direttrice del Musei Reali -, dimostra quanta attesa e quanto affetto circondino questo straordinario capolavoro".

La riapertura della Cappella aggiunge un altro importante tassello al percorso che i Musei Reali hanno intrapreso e che nei prossimi anni li porterà a divenire uno dei più grandi complessi museali d'Italia. "In questi giorni - aggiunge la direttrice Pagella - i Musei hanno dimostrato la loro straordinaria potenzialità, sottolineata anche dal Ministro Bonisoli in questa visita. Un doveroso ringraziamento va ai nostri partner e ai nostri sponsor, alle autorità di sicurezza e anche ai tantissimi volontari di diverse associazioni che si sono prodigati in questi giorni per coadiuvarci nell'accoglienza dei visitatori nella Cappella, nei musei e nei giardini".