Allegri:Vittoria su Napoli?Piedi a terra

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Molto soddisfatto, nonostante qualche imprecisione da perfezionare. Piedi per terra che non è nemmeno ottobre :-) #finoallafine". Così, in un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria conquistata ieri pomeriggio della 'sua' Juventus sul Napoli per 3-1.