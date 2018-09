Pallavolo, presidente Fip "non deluso"

(ANSA) - TORINO, 29 SET - "Delusione? Chiaramente si punta sempre al massimo, ma l'audience è stata incredibile e la partecipazione straordinaria: no, deluso no". Bruno Cattaneo, presidente della Federazione Italiana Pallavolo, traccia un primo bilancio della fase finale dei Mondiali che si sta svolgendo in Italia all'indomani dell'eliminazione degli azzurri allenati da Blengini. "Il desiderio è sempre quello di primeggiare, di arrivare davanti a tutti - dice -. Ce l'abbiamo fatta dal punto di vista organizzativo e da quello del pubblico, meraviglioso, mentre come squadra qualcuno è stato più bravo di noi".