Marotta: Non sarò più ad della Juventus

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Il mio mandato di amministratore delegato scadrà il 25 ottobre, la società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento. Nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome. Rimarrò nella Juve come direttore generale dell'area sport. Smentisco categoricamente che io possa essere candidato alla Figc, in questo momento è un'esperienza che non mi tocca". Così Beppe Marotta, parlando a Sky Sport, dopo la vittoria dei bianconeri sul Napoli.