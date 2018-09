Maltempo in arrivo sul Cuneese

(ANSA) - TORINO, 29 SET - Caldo tardo estivo con punte vicine ai 30 gradi, oggi in Piemonte, ma le previsioni meteo indicano un imminente cambiamento, con l'arrivo di una intensa perturbazione sul golfo Ligure, in arrivo dalla Francia, che porterà piogge frequenti e forti sul sud del Piemonte, in particolare nel Cuneese. Le prime avvisaglie del maltempo sono previste dal pomeriggio di domenica, tra lunedì e martedì la fase acuta, con rapido calo dello zero termico e della quota neve, che scenderà fino a 1.300-1.400 metri nel Cuneese. In pianura, però, le temperature massime resteranno a 22-23 gradi.

L'Arpa ha pubblicato la relazione del mese di agosto: è stato il sesto più caldo degli ultimi 60 anni, con un'anomalia di +2.1 nelle temperature medie e un deficit del 12% nelle piogge, in media 73 mm.