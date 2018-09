Juve-Napoli 3-1, è prima fuga scudetto

(ANSA) - TORINO, 29 SET - Ancora una vittoria, la settima in altrettante partite, per la Juventus, che continua la sua corsa a punteggio pieno in testa alla classifica. All'Allianz Stadium finisce 3-1 lo scontro diretto col Napoli, rimontato dopo il vantaggio iniziale di Mertens (10'). E' Mario Mandzukic, con una doppietta, ad agguantare e superare i partenopei, al 26' e al 49'. Di Bonucci al 76' il gol che fissa il punteggio finale. Una prova di superiorità, quella dei bianconeri, che suggella così un avvio di stagione perfetto.

I bianconeri hanno già sei punti di vantaggio sulla sua rivale più diretta. Per la squadra di Allegri si tratta della prima fuga scudetto, resa possibile da un'ottima prestazione di tutta la squadra. Bene Cristiano Ronaldo, protagonista nei primi due gol. "Era importante vincere, mandare il Napoli a 6 punti è un grande passo", commenta Bonucci, che con il gol ha ritrovato anche il feeling con i tifosi. La dedica della rete, inevitabile, per il terzo figlio atteso dalla moglie. "Una bambina", rivela.