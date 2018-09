CR7 "Bravo Salah, ma mio gol più bello"

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Complimenti a tutti, a Modric, miglior giocatore dell'anno secondo la Fifa, a Salah, che ha vinto il Premio Puskas per il gol più bello dell'anno, "ma parliamoci chiaro: onestamente il mio gol era più bello". Come suo costume, Cristiano Ronaldo non le manda a dire e a poche ore dal big match dello Stadium contro il Napoli, l'asso portoghese si è concesso una breve 'diretta' su Instagram, rispondendo in italiano, spagnolo e portoghese ai tifosi. Dopo aver fatto i complimenti al suo ex compagno di squadra Modric, CR7 si è tolto un sassolino dallo scarpino rivendicando il merito di aver segnato il più bel gol della stagione in quell'acrobatica rovesciata contro quelli che sono oggi i suoi compagni di squadra: "I premi sono premi, a volte si vince, a volte si perde e io ne ho già diversi ... Gioco per vincere e non per vincere premi - le parole del portoghese - sono al livello più alto da 15 anni e sono orgoglioso di quello che ho fatto", ha concluso.