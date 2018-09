Basket:Milano in finale della Supercoppa

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Sarà Fiat Torino-Ax Milano, la finale di Supercoppa 'Zurich Connect' 2018 di basket. Milano ha raggiunto la Fiat Torino, sconfiggendo la squadra di coach Diana (81-59). Milano, che ha sempre avuto il controllo della situazione, ha allungato nel primo quarto, continuando a spingere con le transizione di Nedovic (top storer con 23 punti). Brescia, nonostante la spinta del pubblico, è subito stata travolta dalla carica di Milano, e non ha saputo restare in scia con l'Ax, subendo un parziale di 17-0 nel terzo periodo con cui l'Ax ha scavato un solco decisivo. la finale è in programma domani alle 18.