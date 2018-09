Arte lambiccare, come si produce grappa

(ANSA) - ASTI, 29 SET - Undici distillerie del Piemonte aprono le porte ai visitatori, domenica 7 ottobre, per mostrare l'arte del "lambiccare", come si produce la grappa.

Si potranno vedere "fumare gli alambicchi in ogni angolo del Piemonte, dal Canavese al Monferrato fino alle Langhe" spiegano il Consorzio di tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo, promotori dell'iniziativa. Dal ricevimento delle vinacce, alle lavorazioni a vapore, le cantine si animano di percorsi di degustazioni ed eventi artistici e teatrali, che raccontano, in visite guidate, la storia della rinomata produzione regionale.

Sul sito www.consorziograppapiemontebarolo.it i programmi delle distillerie aperte.