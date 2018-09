Tunisini su treno merci,scoperti nel Vco

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 28 SET - Viaggiavano nascosti sui treni merci della società Hupac: due tunisini, G.Y. e G.B., ambedue minorenni, sono stati scoperti dalla Polizia di frontiera di Domodossola sul convoglio intermodale che copre la tratta Novara-Friburgo. I due avevano preso un treno regionale dalla stazione di Milano Centrale per Domodossola e qui sono saliti a bordo di un treno Hupac diretto in Germania. In commissariato è emerso che G.Y. era ricercato su ordine di custodia cautelare emesso dal gup del Tribunale dei Minori di Milano, per i reati di rapina, lesioni e porto d’arma illegale; è stato portato nel carcere minorile di Torino.

L'altro tunisino è risultato irregolare sul territorio nazionale: gli è stato notificato il decreto di espulsione.