Salone Libro, il 5/10 nuovo presidente

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Scadrà il 3 ottobre il bando per la nomina del nuovo presidente, dopo le dimissioni di Massimo Bray, il 5 sarà approvata la nomina e nella prima data utile successiva si riunirà il nuovo consiglio d'amministrazione che approverà il bando a evidenza pubblica per 8 assunzioni a tempo indeterminato. E' quanto emerso dal tavolo che si è riunito presso l'assessorato regionale al Lavoro, alla presenza delle assessore al Lavoro e alla Cultura della Regione, Gianna Pentenero e Antonella Parigi, dell'assessora alla Cultura del Comune di Torino, Francesca Leon e dei rappresentanti sindacali, Dante Ajetti e Andrea Ferrato per la Cgil, Olga Longo della Fisascat Cisl e Roberta Pellegrini dell'Associazione Stampa Subalpina.

Regione Piemonte e Comune di Torino hanno ribadito l'impegno per individuare soluzioni lavorative per tutti i dipendenti dell'ex Fondazione Salone del Libro. Il Comune ha confermato l'apertura del bando da parte della società Soris.