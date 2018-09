Ryder Cup, applauditi Molinari e Woods

(ANSA) - ROMA, 28 SET - E' iniziata tra gli applausi la 42/a edizione della Ryder Cup. I 16 big scelti Thomas Bjorn (capitano europeo) e Jim Furyk (guida degli Stati Uniti) per il match d'apertura sono già tutti sul green del Le Golf National. A Parigi standing ovation per Francesco Molinari e Tiger Woods.

E' già cominciato il match tra due tra i player più attesi della rassegna, affiancati rispettivamente da Tommy Fleetwood e Patrick Reed. Avvio però tra gli errori per i 2 Team. Con Dustin Johnson (leader mondiale e uomo di punta degli Stati Uniti) che ha sbagliato un putt da distanza ravvicinata e Paul Casey (Europa) che ha spedito una palla in acqua. La situazione comunque è ancora in perfetto equilibrio.