Ryder: 2 punti Molinari, Europa-Usa 5-3

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Francesco Molinari trascina l'Europa alla rimonta. Al termine del primo giorno di gare il Vecchio Continente è avanti 5-3 sugli Stati Uniti grazie a uno show nel 2/o round. Poker di successi (in altrettanti incontri di doppio con formula foursomes) per l'Europa che ora sogna di riprendersi il titolo perso nel 2016 ad Hazeltine. Al Le Golf National di Parigi, persa la prima manche per 3-1, il team capitanato dal danese Thomas Bjorn è riuscito a capovolgere le sorti della sfidao. Grazie anche a "Chicco" Molinari che insieme a Tommy Fleetwood, dopo aver battuto in mattinata Tiger Woods e Patrick Reed, ha avuto la meglio (5&4) sul duo composto da Jordan Spieth e Justin Thomas. Grande avvio per Sergio Garcia e Alex Noren, che han travolto (5&4) Mickelson e DeChambeau. Senza storia anche la sfida che ha visto Poulter e McIlroy scatenati (4&2) contro Bubba Watson e Webb Simpson. Sorride pure Justin Rose che, con Henrik Stenson, ha guidato l'Europa al successo (3&2) nel match con Johnson (n.1 mondiale) e Rickie Fowler.