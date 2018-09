Regionarie M5s, parte iter candidature

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Da oggi sono aperte le candidature per le Regionarie del Movimento 5 Stelle in Piemonte. Possono candidarsi - spiega il gruppo consiliare in una nota - "tutti gli iscritti entro il 22 giugno 2018, entro il termine perentorio delle ore 12.00 di martedì 2 ottobre 2018 accedendo alla propria pagina di modifica del profilo sul sito del MoVimento 5 Stelle. La lista di coloro che accetteranno la candidatura, che risulteranno effettivamente in regola con i requisiti, verrà successivamente sottoposta alla votazione online su Rousseau".

"Dal confronto con i cittadini - conclude il gruppo M5s - nascerà il programma elettorale 2019-2024".