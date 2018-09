No Tav, fogli via da Chiomonte-Giaglione

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Gli agenti della Digos stanno notificando fogli di via da Giaglione e da Chiomonte, in valle di Susa, ad alcuni attivisti No Tav che, il 7 e 8 settembre, hanno partecipato ad alcune iniziative contro il cantiere della Torino-Lione. Tra loro, numerosi attivisti del centro sociale torinese Askatasuna. Il provvedimento, che vieta agli interessati di tornare per tre anni nei comuni della Valle di Susa, è stato disposto dal questore di Torino Francesco Messina.Lo rendono noto, su Fb, gli stessi attivisti.

La sera del 7 settembre, i manifestanti avevano appiccato un piccolo rogo all'altezza del cantiere e lanciato bombe carta e altri oggetti contro le forze dell'ordine.

Durante la marcia di sabato 8 settembre, gruppi di attivisti No Tav avevano avere percorso il sentiero che parte dall'abitato di Giaglione si erano avvicinati alle recinzioni che impediscono di proseguire fino in Valle Clarea. Alcuni avevano tentato di aprirsi un varco utilizzando utensili. La polizia aveva usato dei lacrimogeni.