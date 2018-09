Juve: Allegri, CR7 gioca per la squadra

(ANSA) - TORINO, 28 SET - "Anche con il Bologna, Ronaldo ha giocato per la squadra come la squadra gioca per lui, ma bisogna migliorare nei passaggi per trovarlo, nella velocità dei passaggi". Così Allegri, alla vigilia di Juve-Napoli senza rivelare chi giocherà con CR7 nell'attacco bianconero. "Scelte dolorose si devono fare sempre - ha spiegato -, lo stesso Bernardeschi è rimasto fuori due partite pur essendo il più in forma di tutti".