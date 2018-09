Infrastrutture, lettera aperta a Governo

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, annuncia una lettera aperta al Governo in materia di infrastrutture. Lo ha detto agli industriali e alle forze produttive piemontesi, riunite oggi a Torino per una Conferenza regionale su questi temi.

"Le mie richieste - ha chiarito il governatore - saranno molto semplici: chiedo il ripristino dei soldi previsti sul Terzo Valico, che sia esplicitato il via libera al tunnel di base della Torino-Lione, e sono disponibile a discutere ancora sulla connessione con la tratta nazionale. Ma con il vincolo che questo non venga fatto per tagliare fuori il nodo di Orbassano.

In questo sistema c'è anche l'Asti-Cuneo: ci dicano come intendono completare i 7 km di autostrada mancanti".