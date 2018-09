Cioccolato Ziccat compie 60 anni

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Un nome storico della cioccolateria torinese, Ziccat, compie 60 anni. Ma è molto più giovane la conduzione dell'azienda, il cui marchio è stato rilevato 4 anni fa da un team under 40. Uno dei cioccolatieri, Vincenzo Iarriccio, ha 23 anni ma insegna già all'Accademia Cioccolatieri di Belluno e si sta allenando con la squadra italiana che parteciperà, a Parigi, alla Coppa del mondo di cioccolateria.

Lui stesso gareggerà nella Coppa del mondo di pasticceria a Lione.

Un altro dei cioccolatieri, Lorenzo Melchiorre, ha seguito uno stage da un 'mostro sacro' come Ferran Adrià. Per le 60' candeline Ziccat - che ha portato da 2 a 10 i posti di lavoro - si 'regala' un secondo punto vendita, in piazza Borromini 78/A e lancia due nuove creazioni: una pralina che ha un cuore di uno storico e rarissimo vino da dessert nato dai vigneti di Villa della Regina, il 'Collina Torinese Cari' doc, e ganache al Cassis. E una seconda pralina con infuso di frutti rossi e ganache al fondente.