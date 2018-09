Allegri, ora serve essere bravissimi

(ANSA) - TORINO, 28 SET - "La squadra sta crescendo, sta trovando un suo equilibrio. Finora siamo stati bravi, domani dovremo essere bravissimi". Così Massimiliano Allegri, pronto allo scontro diretto con il Napoli di Ancelotti. Sulla formazione inizialmente non si sbilancia: "Fortunatamente devo fare delle scelte, a tutti toccherà andare in panchina. E' toccato a Dybala, Mandzukic, ogni tanto Pjanic esce dal campo in anticipo Bernardeschi è quello più in condizione di tutti e ha saltato due partite: domani rientrerà Kean, dovremmo essere in 17 considerando gli infortunati". Ma poi rivela 7 undicesimi di squadra: "Domani giocano di sicuro, Szczesny, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Matuidi e Ronaldo".