Scivola in una scarpata e muore

(ANSA) - FOSSANO (CUNEO), 27 SET - Si è addentrato in un bosco forse per seguire le tracce di qualche animale ma è scivolato in una scarpata ed è morto. E' successo ieri sera poco prima della mezzanotte a Fossano (Cuneo) lungo via Salmour, dove un uomo di 44 anni è deceduto per un violento trauma cranico.

Prima di urtare le rocce è caduto per circa sei metri.

Il corpo è stato recuperato nelle ore successive da vigili de fuoco e soccorso alpino. E' intervenuta anche una equipe medica del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso.