Riapre a Torino la Cappella della Sindone

(ANSA) - TORINO, 27 SET - Il ministro per i Beni Culturali, Alberto Bonisoli, ha tagliato il nastro di fronte al portale d'ingresso della Cappella della Sindone, che riapre oggi dopo 21 anni. Con lui il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, la sindaca Chiara Appendino, la direttrice dei Musei Reali Enrica Pagella, il presidente della Compagnia di San Paolo Francesco Profumo.

La cappella fu gravemente danneggiata da un incendio nel 1997. Il restauro - del costo complessivo di 30 milioni di euro - è stato finanziato dal ministero con il sostegno della Compagnia di San Paolo, della Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi, della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino, di Performance in Lighting e Iren.

"La Cappella del Guarini è legata alla Sindone che ora ha trovato collocazione all'interno del Duomo. Mi auguro che continui a essere oltre a patrimonio culturale, anche un luogo di riflessione religiosa", ha sottolineato l'arcivescovo Cesare Nosiglia.