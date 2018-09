Musica, a Domodossola russo Sokolov

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 27 SET - Anteprima a Domodossola per la tournée mondiale di Grigorij Sokolov. L'esibizione, organizzata da Associazione Mario Ruminelli e Fondazione Paola Angela Ruminelli, è in programma sabato 13 ottobre alle 21, nella chiesa collegiata dei Santi Gervaso e Protaso di Domodossola.

La tournée mondiale di Sokolov toccherà Oslo e Vienna, Madrid e Roma, San Pietroburgo e Budapest. L'artista russo, quarant'anni di carriera alle spalle e un amore sconfinato per il pianoforte che ha iniziato a studiare a soli 5 anni, è molto apprezzato dal pubblico e dalla critica di tutto il mondo.

A Domodossola proporrà un recital con musiche di Ludwig van Beethoven e Franz Schubert.