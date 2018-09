H&M, a Torino terzo store d'Italia

(ANSA) - TORINO, 27 SET - H&M apre a Torino il terzo store più grande d'Italia. Il nuovo punto vendita in via Roma 315 è stato inaugurato alla presenza del Country Manager H&M Italia, Dan Nordstorm. Aprirà al pubblico domani 28 settembre.

H&M ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano nel 2003 e Torino diventa lo store più importante dopo Milano e Roma, con 33 dipendenti. In Italia ha 5.000 dipendenti e 162 punti vendita in tutte le regioni tranne Valle d'Aosta e Basilicata. A livello mondiale copre 70 mercati con 4.700 punti vendita e 171.000 dipendenti. Il gruppo prevede di utilizzare entro il 2030 solo cotone biologico per tutte le collezioni.

Il nuovo store si sviluppa su una superficie di vendita di 1.800 mq e propone collezioni per donna, uomo, teenager e bambini da 0 a 10 anni (novità dello store), accessori e H&M Beauty, linea per la cura del corpo. Una novità è il H&M Club, programma di fidelizzazione con offerte personalizzate, promozioni, informazioni in anteprima e inviti a eventi per le nuove collezioni.