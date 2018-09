Giochi '26: Appendino, Giorgetti ambiguo

(ANSA) - TORINO, 27 SET - "Il sottosegretario Giorgetti sostiene che il Governo appoggerà la candidatura italiana ma senza mettere i soldi. Per quanto mi concerne, la considero una posizione ambigua perché le risorse, magari, non serviranno nell'immediato, ma prima o poi saranno necessarie ed è evidente che sponsor, Comuni e Regioni non potranno fare da soli". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino sul tema delle Olimpiadi Invernali del 2026. "Sulla candidatura chiedo al Governo chiarezza e trasparenza". "A titolo di esempio, - prosegue Appendino - il Toroc (comitato organizzatore, ndr) e Agenzia Torino 2006 (l'agenzia appaltante, ndr) beneficiarono largamente del finanziamento dello Stato". "A questo punto dovrebbe essere chiaro che, se il Governo apre a soluzioni diverse dalla candidatura a tre punte candidando Milano con Cortina, allora - dice ancora la sindaca - anche Torino da sola deve essere considerata a tutti gli effetti un'opzione".