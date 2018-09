Giochi 2026, Appendino rilancia

(ANSA) - TORINO, 27 SET - "Il governo chiarisca una volta per tutte se intende mettere le risorse per finanziare l'evento. Nel caso in cui intendesse mettere le garanzie chiedo nuovamente di valutare la candidatura unica di Torino e delle sue valli, che è l'unica sostenibile, la meno costosa e che rispetta i principi del Cio". Lo ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino.

"Mi auguro - ha aggiunto - che dal Consiglio dei Ministri arrivi un chiarimento sulla finanziabilità".

"Da quello che ne so stasera c'è un Consiglio dei ministri, credo che in modo inequivocabile dovranno dire, partendo a breve la delegazione del Coni per Buenos Aires, con che opzione in tasca si va". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della candidatura di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. "A me risulta che le nostre due Regioni, se si andrà avanti con Milano e Cortina, sono disponibili a garantire poi però c'è da costruire il tutto - ha concluso a margine della presentazione della nuova stagione di iniziative culturali della Fonazione Feltrinelli, Stagione Capitale -. Noi siamo pronti, è chiaro che però senza l'ok del governo non si può fare, vediamo cosa dicono oggi durante il Consiglio dei ministri".



Intanto Gianna Gancia, capogruppo della Lega al consiglio regionale del Piemonte, propone Sestriere al posto di Torino nel 'tridente' che si candiderà a portare nel Nord Italia le Olimpiadi invernali del 2026. "Sfumata, pare in modo definitivo per scelta del Comune stesso, la possibilità di far entrare la città di Torino nella candidatura a tre - afferma - abbiamo ancora l'occasione di far tornare il grande evento in Piemonte.

Sestriere si è detta disponibile a prendere parte al progetto.

Crediamo che abbia mezzi e competenze per farlo".