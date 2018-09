Finge di perdersi in bosco, denunciata

(ANSA) - TORINO, 27 SET - E' stata denunciata per procurato allarme alla procura dei minori la sedicenne di Ivrea che nei giorni scorsi ha finto di perdersi nei boschi, a Borgofranco (Torino), per attirare l'attenzione di un ragazzo.

La ragazza aveva chiamato il 112, facendo scattare le operazioni di ricerca da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Era stata rintracciata nella notte, sana e salva, in un alloggio di Ivrea. E' stata lei stessa ad ammettere la messa in scena.