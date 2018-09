Bracconiere arrestato nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 27 SET - Un sospetto bracconiere è stato arrestato nel Chierese. Gli agenti della polizia locale della Città metropolitana di Torino, insieme alle guardie ecologiche volontarie, lo hanno fermato a Riva presso Chieri in località Madonna delle Rovere. Aveva una doppietta con matricola abrasa e delle munizioni.

Per iniziativa dell'autorità giudiziaria l'uomo è stato messo ai domiciliari (la misura è stata eseguita con la collaborazione dei carabinieri). Nel frattempo gli sono state contestate violazioni amministrative, che comportano una sanzione di 4.800 Euro, perché cacciava senza la licenza per il porto del fucile, non era munito del tesserino venatorio regionale, non aveva stipulato la polizza di assicurazione e non aveva versato le tasse per l'esercizio dell'attività venatoria.